“Prendiamo atto della precisa volontà della Centrale Operativa Territoriale del 118 di Benevento di demedicalizzare per turni sette nel mese di giugno il Psaut di San Bartolomeo. Un turno di servizio regolarmente elaborato e incomprensibilmente bocciato dal responsabile che sottolinea la precisa volontà di raggiungere gli obbiettivi già programmati da tempo con finalità che sollevano non pochi dubbi sui livelli qualitativi e non quantitativi dell’assistenza territoriale nella gestione delle emergenze sanitarie”. Così Guido Quici presidente nazionale del sindacato Federazione Cimo Fesmed.

