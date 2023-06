Ucraina-Russia, Mosca: “Sventata grande offensiva nel Donetsk”

(Adnkronos) – Una grande offensiva ucraina è stata sventata da Mosca nel sud del Donetsk, secondo il ministero della Difesa russo. “L’obiettivo dell’avversario era quello di sfondare la nostra difesa” su quello che Kiev ritiene essere “il settore del fronte più vulnerabile”, ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale russa Tass. “Il nemico non è riuscito a portare a termine il suo compito e non ha avuto successo”, ha fatto sapere ancora aggiungendo che la presunta offensiva è iniziata domenica mattina in cinque settori del fronte.

Il presidente ucraino Volodymyr da tempo annunciata per liberare i suoi territori dall'occupazione russa. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di essere riuscito a impedire a un "gruppo di sabotaggio e ricognizione di terroristi ucraini" di attraversare un fiume vicino.

Da tempo nella regione di Belgorod si verificano ripetuti scontri e attacchi, di cui Mosca incolpa Kiev. I gruppi chiamati ‘Corpo volontario russo’ e la Legione ‘Libertà alla Russia’ combattono per l’Ucraina, ma sono composti da nazionalisti russi. Alcuni membri del Corpo volontario russo hanno pubblicato domenica un video in cui affermano di aver catturato diversi soldati dell’esercito russo.

Nel frattempo i media polacchi hanno riferito che anche i polacchi stanno combattendo contro la Russia nella regione di Belgorod. I portali di notizie online Polsatnews.pl e Wprost.pl hanno riferito domenica che ci sono mercenari che combattono al fianco dell'esercito ucraino sotto il nome di Corpo dei volontari polacchi che, secondo Polsat, è stato fondato a febbraio. Inizialmente ha combattuto al fianco dell'esercito ucraino come unità indipendente composta solo da polacchi. Nel frattempo, la truppa sta agendo anche insieme al Corpo volontario russo

Il comandante dei mercenari della Wagner Evgheny Prigozhin accusa le forze regolari russe di aver lasciato mine sui corridoi aperti per uscire da Bakhmut, la città controllata da Mosca circondata da militari ucraini. Sono stati scoperti una decine di siti minati, con centinaia di mine anti carro, nelle retrovie. Su richiesta di spiegazioni della Wagner, il ministero della Difesa a Mosca si è limitato a dire che si è trattato di un ordine dei superiori.

“Non sarebbe stato necessario sistemare questi esplosivi come deterrenza per il nemico dato che si tratta di retrovie. Possiamo quindi ipotizzare che sono stati sistemati contro le unità avanzate della Wagner”, ha aggiunto Prigozhin, precisando che nessuna mina è esplosa e nessuno è rimasto ferito.

è l'ipotesi delineata proprio da Prigozhin, mentre continua ad aumentare il ritmo degli attacchi contro la regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina.

La Wagner vuole “almeno un mese di recupero”, dopo aver combattuto per mesi nella città orientale di Bakhmut, ha detto Prigozhin ai giornalisti russi, aggiungendo che “le prossime schermaglie, credo, saranno molto probabilmente questa volta sul territorio russo”. I combattenti della Wagner dovrebbero lasciare l’area di Bakhmut entro il 5 giugno, sostituiti dalle forze regolari russe. Prigozhin ha detto che per il momento le sue unità si trasferiranno nei campi di retroguardia nelle regioni di Donetsk e Luhansk, lontano dalla linea di contatto.