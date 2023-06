“Non è possibile che i disagi, se pur necessari, derivanti dalla realizzazione della nuova linea ad Alta Velocità nella tratta Benevento-Caserta debbano ricadere esclusivamente sui viaggiatori, in particolar modo su quelli sanniti, già fortemente penalizzati nei collegamenti ferroviari dalla sospensione del collegamento Eav Benevento-Napoli”. Quanto affermato con forza dal primo cittadino di Benevento Clemente Mastella, con riferimento all’impatto inevitabile su tempi delle corse interregionali e nazionali nord-sud, transitanti per Benevento e con scalo a Benevento che si somma al disagio della sospensione della Benevento-Napoli via Cancello, meglio nota come linea Valle Caudina.

