Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “La decisione della Regione Lazio di revocare il patrocinio al Roma Pride è una scelta dal chiaro sapore oscurantista. Una volontà, quella della Regione, che non sorprende ma che lascia l’amaro in bocca. L’ennesimo segnale di diritti civili messi sotto attacco”. Così in una nota la capogruppo della Lista Calenda Sindaco in Assemblea Capitolina, Flavia De Gregorio.