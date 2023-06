Rifiuti: Ferrara-Diaco (M5S), ‘surreale ricondurre dramma a semplice questione foto-denuncia’

Roma, 5 giugno (Adnkronos) – “È surreale il modo in cui il sindaco Gualtieri e l’assessora Alfonsi tentino goffamente di ricondurre il dramma dei rifiuti a Roma alla semplice questione delle foto-denuncia pubblicate dai vip”. Lo hanno dichiarato, in una nota, il vicepresidente dell’assemblea capitolina Paolo Ferrara e il vicepresidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco.

“Cercare di spostare l’attenzione – hanno detto – su argomenti altri non serve a nulla, dal momento che le nostre strade sono invase da rifiuti di ogni genere e la città è sporca all’inverosimile. Dinanzi a un tale scempio ambientale, Gualtieri ha addirittura il barbaro coraggio di affermare che la situazione stia migliorando e che il tema dei rifiuti non debba essere soggetto a ideologismi. Per la serie ‘state zitti, buoni e non vi lamentate'”.

“Chissà perché i dem – hanno continuato – non hanno avuto lo stesso approccio garantista quando le critiche riguardavano l’operato dell’amministrazione Raggi. E, interrogativo ancor più cogente, chissà se l’ad di Ama Pace inizierà a occuparsi della sciagurata gestione dei rifiuti anziché perdere tempo in inutili polemiche sui cestini posizionati durante la nostra gestione”.