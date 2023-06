Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “L’intervista di Eva Kaili oggi al Corriere della Sera fa accapponare la pelle. Comunque vada la vicenda giudiziaria che la riguarda, il trattamento che descrive – e in particolare il distacco imposto dalla sua bambina – è un trattamento inaccettabile per gli standard giuridici e umanitari che ci siamo imposti come europei”. Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet.