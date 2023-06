Pnrr: Rosato (Iv), ‘no a toni sfida, concentrarsi su capacità spesa utile’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Questo tono di sfida nel dibattito sul Pnrr tra maggioranza e opposizione non lo comprendo perché c’è una continuità, tra i governi che si sono succeduti, nelle scelte sul Pnrr. Dalla scelta di attivarlo a quella di chiedere il massimo delle risorse possibili, all’individuazione delle finalità su cui investire”. Lo ha detto Ettore Rosato, di Iv, oggi al dibattito Futuro Italia in corso al centro Esperienza Europa David Sassoli di Roma.

“Esistono delle difficoltà di attuazione – ha sottolineato – anche frutto di una abitudine di burocratizzare anziché di semplificare i processi. Semplificazione che dovrebbe essere la chiave per affrontare questa sfida”.

“Il dibattito – ha concluso – dovrebbe concentrarsi sulla capacità di spesa utile, lavorando perché tutte queste risorse siano finalizzate a generare sviluppo”.