Pnrr: Barelli (Fi), ‘controllo Corte dei Conti resta’

Roma, 5 giu (Adnkronos) – “L’emendamento che è stato approvato al decreto Pa esclude il controllo concomitante della Corte dei Conti. Sabino Cassese, un costituzionalista certamente non di destra, sostiene che ci deve essere una divisione dei ruoli tra la pubblica amministrazione che ha l’onere decisionale su gli atti e chi esercita deve esercitare il controllo consuntivo”. Lo ha detto Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera, a Oggi è un altro giorno.

“Noi abbiamo tolto il controllo concomitante, che cioè si sovrappone al ruolo al ruolo decisionale mentre invece rimane il controllo consuntivo, che se necessario comporta che ‘chi sbaglia paga’, e quello dell’attività preventiva. Quindi, il controllo della Corte dei Conti rimane eccome”, ha aggiunto.

“Non abbiamo fatto polemica quando ci siamo resi conto che alcune opere inserite dai precedenti governi ne Pnrr non potevano essere realizzate entro il 2026. Con il ministro Fitto e il premier Meloni, il governo è impegnato, in un clima di grande collaborazione con l’Europa, a rettificare il Pnrr laddove fosse necessario”, ha concluso.