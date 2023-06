Omicidio Senago: legale Impagnatiello, ‘ha detto dov’è il coltello’

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – Il coltello che Alessandro Impagnatiello avrebbe utilizzato per uccidere la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, sarebbe all’interno dell’appartamento dove viveva la coppia. A dirlo ai microfoni del Tg1 è il legale del barman, Sebastiano Sartori, al termine dell’incontro di oggi nel carcere milanese di San Vittore.

Il coltello, dice Sartori, Impagnatiello “non l’ha buttato, ha detto specificatamente dove sia”. Per questo domani dall’appartamento verranno rimossi i sigilli per consentire ai Ris di recuperarlo.