Sembra non volersi fermare l’ondata di maltempo che sta attanagliando i pomeriggi in questa fine primavera. Sempre più intensi i fenomeni eccezionali, come le grandinate che stanno continuamente interessando anche la zona del Fortore, con rovesci eccezionali che rischiano di creare anche grossi problemi all’agricoltura.

