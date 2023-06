Italia-Usa: incaricato Usa, ‘non c’è investimento migliore del Fulbright per nostri rapporti’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “La commissione del programma Fulbright Usa Italia è una delle più grandi d’Europa. Un successo che dura da 75 anni, grazie anche al generosità dei contribuenti italiani e americani. Non c’è investimento migliore nella comunità transatlantica”. Lo ha detto l’Incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia Shawn Crowley, aprendo alla Farnesina la Sessione istituzionale dell’incontro annuale con i borsisti del Programma Fulbright.

“Il programma – ha aggiunto rivolgendosi ai ragazzi partecipanti al programma – ha favorito anche la comprensione reciproca fra i nostri popoli. Ogni nostro alunno è un ambasciatore in Italia oppure in America. Spero che essere parte del programma sia un ispirazione anche per il futuro e che il vostro sia contributo per i nostri valori. Il 75 esimo anniversario è un buon momento per parlare del futuro. Gli Usa continueranno a sostenere il programma perché è un importante scambio di talenti. Permette di trovare le migliori soluzioni per affrontare le sfide di domani e rende il rapporto fra Usa e Italia ancora più forte”.