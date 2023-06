Femminicidio: Zucconi (Fdi), ‘bene Governo su nove misure a contrasto’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Bene le nuove misure che il ministro Roccella e tutto il governo Meloni metteranno in campo per contrastare il drammatico fenomeno dei femmincidi. Dall’inizio dell’anno a oggi, sono già 47 le donne uccise, 39 delle quali per mano di fidanzati o mariti. È ora, davvero, di dire basta”. Lo scrive in una nota il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.

“Il governo Meloni, e tutto Fratelli d’Italia, vogliono combattere la violenza sulle donne con ogni mezzo. Trovo utile per questo – prosegue – incrementare l’uso del braccialetto elettronico, in modo tale da creare un vero e proprio divieto di avvicinamento tra l’uomo violento e la donna che viene minacciata. Questo, però, per fare in modo che non sia un intervento fine a se stesso, avrà bisogno di un migliore controllo da parte delle forze dell’ordine, per far sì che le donne vengano aiutate nell’immediato, tanto da riuscire a scoraggiare l’aggressore”.

“Dopodiché – conclude – qualora neanche questo servisse a diminuire questi episodi, occorrerà inasprire le pene, senza mai dimenticare di tutelare dall’inizio alla fine del percorso, la donna coinvolta”. Per Zucconi il fatto che il governo Meloni se ne stia occupando, pensando a come rendere più efficaci possibile le misure, “ci dice che stiamo andando nella direzione giusta”.