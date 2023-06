Femminicidio: Baldino (M5S), ‘oltre repressione serve prevenzione economica’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Quello del femminicidio è ormai un fenomeno strutturale, una piaga costante contro cui occorre agire sicuramente in chiave repressiva. E’ stato fatto nella scorsa legislatura con il . Occorre però potenziare quegli strumenti e integrarli. Penso per esempio all’istituto del fermo per pericolo di reiterazione o al potenziamento di quegli strumenti di libertà economica della donna prima che diventi vittima di violenza. Il precariato e la povertà da lavoro colpiscono principalmente i giovani e le donne. Occorre prevenire la dipendenza economica della donna nei confronti del compagno, in modo che sia libera di denunciare e di allontanarsi da un compagno violento o che non si ama più. La prevenzione culturale ed economica sono chiave di volta per un intervento efficace contro il fenomeno”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, ospite della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai1.