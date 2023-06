F1: De Meo (Ceo Renault), ‘io vicino alla Ferrari? solo rumors, Alpine in grande crescita’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Il podio a Montecarlo è stato importante, per noi vale doppio. In Apline abbiamo un progetto sul lungo periodo, siamo coscienti che rimanere ad alti livelli e giocarsela con grandi squadre come Ferrari, Red Bull o Mercedes richiederà molto lavoro”. Così Luca De Meo, Ceo Renault, intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’ Su Rai Gr Parlamento. “L’ambizione c’è, siamo in grande crescita grazie al lavoro straordinario di un altro italiano importante come Stefano Domenicali. Io a Maranello? -prosegue De Meo- In passato solo rumors. Ammiro molto Montezemolo, ma nei fatti mai stato vicino alla Ferrari. Ora con l’Alpine siamo già ad un livello altissimo, cerchiamo l’alchimia per far sempre meglio”.