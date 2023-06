Carabinieri: Gasparri, ‘da 209 anni presidio sicuro ed efficace sul territorio’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Auguri riconoscenti a tutti i carabinieri in occasione del 209esimo anniversario della fondazione dell’Arma. I carabinieri rappresentano un presidio sicuro ed efficace su tutto il territorio nazionale. Insieme alle altre forze di Polizia, le forze armate contribuiscono in misura decisiva alla sicurezza interna ed esterna del nostro Paese. Non bastano i ringraziamenti formali, servono atti sostanziali. Riempiendo di contenuti la specificità del comparto sicurezza-difesa, affrontando finalmente la questione previdenziale per dare maggiori garanzie a chi nel futuro lascerà il servizio”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Fi).

“Bisogna, in questa occasione, anche ribadire la necessità di un sempre più efficace coordinamento tra le forze di Polizia, rispettando le competenze di ciascuna. I carabinieri al loro interno hanno numerose specialità, che spesso anche in collaborazione con diversi ministeri, svolgono funzioni essenziali per la sicurezza dello Stato. Queste funzioni vanno difese e semmai rafforzate, una visione armonica che veda una collaborazione sempre più efficace tra le diverse forze di Polizia. Grazie ai carabinieri per quello che hanno rappresentato e rappresenteranno nella lunga storia italiana. Più di due secoli di fedeltà e di sacrificio”, conclude Gasparri.