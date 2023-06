Carabinieri: Cirielli, ‘motivo d’orgoglio per intera Nazione’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “L’Arma dei Carabinieri festeggia oggi il 209° anniversario della sua fondazione. Il pensiero va a quanti hanno dato la vita per difendere la nostra sicurezza e la nostra libertà”. Lo dichiara il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

“Oltre due secoli di illustre storia, di incondizionato amore per la Patria, di fulgido eroismo, di intrepidi sacrifici e di incommensurabile attaccamento al dovere. Uomini e donne che tutti i giorni, ciascuno nelle proprie mansioni, garantiscono la sicurezza dei cittadini, la legalità e la democrazia, contribuiscono a rendere la Benemerita un motivo d’orgoglio per l’intera Nazione”, conclude Cirielli.