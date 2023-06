Calcio: Bastoni, ‘nessuno credeva in noi ma siamo in finale di Champions League’

Milano, 5 giu. – (Adnkronos) – “Non ci aspettiamo una partita facile, tenerli vicino alla nostra area potrebbe causare dei problemi. Come caratteristiche rispecchio il gioco di Guardiola, ma al momento mi sento più inzaghiano. Nessuno credeva in noi e invece ci giocheremo la finale. In Italia siamo bravi, nonostante in tanti ci prendano in giro per come giochiamo”. Lo dice il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, nel mediaday nerazzurro a 5 giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City.