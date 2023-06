Aton it, alla prima edizione Forum Cyber 4.0 c on progetto BinTraWine

Roma, 5 giu. (Labitalia) – Aton it partecipa alla prima edizione del Forum Cyber 4.0, organizzato dall’Associazione Cyber 4.0, il Centro di competenza nazionale ad alta specializzazione sulla cybersecurity promosso e cofinanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nell’ambito della sessione speciale Ricerca e innovazione, in programma mercoledì 7 giugno nell’Aula Magna dell’Università Sapienza di Roma, Aton it, da sempre partner del mondo accademico e industriale, interviene con il progetto BinTraWine per il settore agrifood e la soluzione Maps-EH per il settore sanitario.

BinTraWine – tracking and tracing solutions for wine utilizza la tecnologia blockchain per garantire la tracciabilità e la certificazione dei dati lungo l’intera filiera vitivinicola: dalla coltivazione delle uve al consumatore finale, ovvero: coltivazione e raccolta dell’uva, trasferimento al centro di vinificazione per la produzione del vino, trasporto al centro di condizionamento e trasferimento del prodotto confezionato ed etichettato al centro di distribuzione per la vendita ai clienti, garantendo trasparenza, affidabilità, tracciabilità, verificabilità, privacy e certificazione dei dati a tutti gli operatori coinvolti nella filiera vitivinicola.

La soluzione Maps-EH porta una innovazione profonda in ambito sanitario per quanto attiene alla gestione del processo di monitoraggio dell’allineamento tra le policy e la loro attuazione nell’area della sicurezza informatica, ad un costo inferiore rispetto alle soluzioni attualmente disponibili. Maps-EH implementa funzionalità innovative nella gestione di risorse hardware, dispositivi medicali e software, terapie digitali, al fine di monitorare gli accessi a tali risorse e garantire la sicurezza delle informazioni trattate, come ad esempio i dati degli utenti coinvolti, sia operatori sanitari che pazienti, garantendo il rispetto delle policy di sicurezza e l’efficacia delle misure di difesa adottate a livello di processi organizzativi e pratiche di lavoro.

“Entrambi i progetti sono stati sviluppati dalla nostra divisione Ricerca&Sviluppo, col supporto dell’associazione Cyber 4.0 e la collaborazione di partner del mondo accademico e industriale. Siamo orgogliosi di presentare i nostri due recenti progetti e di confrontarci con altri protagonisti istituzionali e privati impegnati nella ricerca e nell’innovazione in materia di cybersecurity. Un settore in continua evoluzione che richiede profonde competenze, capacità di analisi, innovazione e strategie, che incide in modo rilevante sul business delle imprese, pubbliche e private”, afferma Fulvio Duse coo di Aton it.