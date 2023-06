Ambiente: Lega, ‘ricordare importanza pianeta, sostenibilità sia motore sviluppo’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Oggi è la giornata mondiale dell’Ambiente, una data essenziale per ricordare l’importanza di un pianeta sano e pulito”. Lo hanno dichiarato i deputati della Lega in commissione ambiente.

“La Lega è e sarà sempre – hanno precisato – in prima linea per la tutela ambientale dell’Italia, che vuol dire anche avere rispetto dei nostri territori e della nostra cultura. Siamo per la sostenibilità che non deve essere un freno, ma il motore per lo sviluppo del nostro Paese”.