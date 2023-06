Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Il governo sta guardando al passato, punta sugli idrocarburi, responsabili dei cambiamenti climatici. L’ambiente non è nel core business di questo governo. Oggi paradossalmente si festeggia l’ambiente ma dovremmo invece dire che per l’ambiente è un giorno triste”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, rilasciando dichiarazioni in piazza Montecitorio nella Giornata Mondiale dell’Ambiente.