Non solo la Procura di Benevento, per competenza territoriale (comprendendo ormai da oltre un decennio anche il comprensorio del non più esistente tribunale di Ariano Irpino), ma anche il nosocomio “San Pio” e segnatamente il Pronto Soccorso e il reparto Chirurgia Urgenza, hanno lavorato ieri in modo frenetico per l’incidente verificatosi sull’A16, dove un pullman proveniente da Lecce e diretto verso Roma, ha prima urtato due auto ferme in autostrada e poi è finito in una scarpata.

