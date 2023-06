Roma, 4 giu (Adnkronos) – “I gruppi parlamentari stanno lavorando molto bene, il partito unico non è più sul tavolo, siamo autonomi. Per Azione, oggi più di ieri crediamo che c’è un grande bisogno di un’area pragmatica, liberal democratica, fortemente riformista, molto idealista. Proveremo a farlo”. Lo ha detto Carlo Calenda a Mezz’ora in più.