Roland Garros 2023, Sonego ko e Khachanov ai quarti

Parigi, 4 giu. (Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2023. Il numero 48 Atp è stato battuto in quattro set dal russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking e del seeding parigino, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6 (9-7), 6-1. Il tennista torinese è stato però costretto nel quarto set ad un medical timeout per un problema alla coscia destra che lo ha limitato fino al ko.

Avanza senza problemi Novak Djokovic. Agli ottavi il serbo si è imposto sul peruviano Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Ai quarti Djokovic se la vedrà proprio con Khachanov.