FI: Ronzulli, ‘Berlusconi indica rotta da seguire per Italia forte e credibile’

Roma, 4 giu (Adnkronos) – “Il presidente Berlusconi è il padre del centrodestra. L’ha fatto nascere, crescere, diventare ciò che è adesso. E’ grazie a lui, alla sua lungimiranza, se siamo diventati forza credibile per guidare il Paese, se oggi abbiamo un governo stabile, in grado di realizzare le riforme necessarie al rilancio e all’ammodernamento dell’Italia”. Lo dice la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

“E da buon padre di famiglia, il presidente Berlusconi ancora oggi sul Giornale indica la rotta da seguire nei prossimi anni. A partire dalle Europee, occasione straordinaria per rendere anche l’Ue stabile politicamente, con un centrodestra unito anche a Bruxelles, con popolari e liberali e conservatori in grado di esprimere visioni e obiettivi comuni -prosegue Ronzulli-. E’ dall’Europa che passa il percorso riformatore, superando gli steccati dei singoli Stati. Ma deve partire da ogni singolo Paese”.

“In Italia questo ora è possibile perché il nostro governo sta cominciando a realizzare le riforme che dal ‘94 il presidente Berlusconi ha indicato come necessarie, dalla riduzione delle tasse all’aumento delle pensioni minime, dal miglioramento della rete infrastrutturale alla riforma della giustizia. Questo è il traguardo che ci indica. Questo, il viaggio che abbiamo cominciato”, conclude.