Roma, 4 giu (Adnkronos) – “Sull’area popolare stiamo facendo un grande lavoro. Il popolarismo non è quello di Berlusconi, che poco aveva in comune con la storia dei popolari. La traiettoria di Forza Italia, non si capisce bene quale sia il percorso”. Lo ha detto Carlo Calenda a Mezz’ora in più.