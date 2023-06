Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Sono arrivati i giudizi dell’ultima giornata di Serie A per quanto riguarda le Coppe Europee. L’Atalanta e la Roma si qualificano per la prossima Europa League, chiudendo rispettivamente al quinto e al sesto posto con 64 e 63 punti, mentre la Juventus chiude settima con 62 punti e andrà in Conference League.