Napoli, 4 giu. (Adnkronos) – L’aveva promesso e l’ha fatto. A 92 anni Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli dei tempi d’oro di Diego Armando Maradona, è volato in Argentina, a Buenos Aires, per rendere omaggio alla tomba del Pibe de oro proprio mentre al ‘Maradona‘ di Fuorigrotta va in scena l’ultima partita di campionato contro la Sampdoria che incorona ufficialmente la squadra di Spalletti come campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.