Verstappen in pole al Gp di Spagna, Sainz in prima fila

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pole position per Max Verstappen nel Gp di Spagna, tappa del Mondiale di Formula 1 che andrà in scena domani sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader della classifica iridata, ha timbrato il miglior crono delle qualifiche in 1'12"272, precedendo di 0"462 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, anch'egli dunque in prima fila. Terza piazza per la McLaren del britannico Lando Norris (+0"520) davanti all'Alpine del francese Pierre Gasly (+0"544). Quinta la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0"546), poi l'Aston Martin del canadese Lance Stroll (+0"722), l'Alpine del francese Esteban Ocon (+0"811), la Haas del tedesco Nico Hulkenberg (+0"957), l'Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+1"235) e, a chiudere la top ten del sabato, la McLaren dell'australiano Oscar Piastri. Delusione per Charles Leclerc: la sua Ferrari non supera il Q1; fuori nel Q2, invece, la Red Bull del messicano Sergio Perez.

03-Giu-23 17:27