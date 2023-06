Ue: Gozi, ‘Fidanza? In bocca al lupo, noi con la destra estrema mai’**

Roma, 3 giu (Adnkronos) – “Fidanza mi sorprende, parla a nome di tre gruppi, non solo Ecr e Ppe ma anche per noi. Di sicuro noi siamo assolutamente, radicalmente alternativi a FdI e Ecr e a una alleanza politica con l’estrema destra non ci pensiamo, né oggi né mai”. Lo dice l’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, all’Adnkronos, replicando al capo delegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“Sono molto curioso di vedere se veramente nel Ppe prevarrà una linea così estremista. Noi con chi nega i diritti civili non abbiamo nulla a che fare. In bocca al lupo”, aggiunge Gozi.