“Debbo ringraziare il Questore, il comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza per l’impegno con il quale hanno attuato le linee di indirizzo per il mantenimento dell’ordine pubblico individuate in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, siamo riusciti a fornire risposte efficaci alle varie problematiche di sicurezza pubblica. Tra maggio 44 riunioni coordinamento tecnico forze polizia e 12 Comitati sicurezza pubblica, un grazie va al sindaco del capoluogo, al presidente della Provincia e a tutti i sindaci per la partecipazione nell’ambito attività formazione per il presidio monitoraggio e rendicontazione Pnrr per i progetti Ministero Interno, nonché a tutti i dirigenti pubblici e privati e chi ha collaborato con l’Utg, ringrazio le diocesi, le Caritas, il volontariato, per tutte le attività tra cui l’accoglienza degli oltre 700 profughi ospitati nel territorio provinciale”. Le considerazioni del Prefetto Carlo Torlontano sul territorio in occasione della Festa della Repubblica, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia del Tricolore librato in cielo e la deposizione della corona di alloro per i Caduti, e la benedizione dall’arcivescovo Accrocca.

