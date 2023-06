Pnnr: Gozi, ‘preoccupante nervosismo governo, chiarisca presto cosa ha in mente’**

Roma, 3 giu (Adnkronos) – “Mi pare che la reazione del governo italiano alle dichiarazioni del portavoce della Commissione Ue sia stata eccessiva, rivela un nervosismo che preoccupa. Spero che sia stato solo uno scivolone, una reazione del tutto sproporzionata, altrimenti sarebbe veramente da preoccuparsi. Il successo del Piano per cui tutti ci siamo battuti nel 2020 dipende innanzitutto dall’Italia”. Lo dice l’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, all’Adnkronos, a proposito delle critiche della Commissione Ue al governo italiano sul Pnnr.

“Queste reazioni rivelano un nervosismo e una insicurezza che certamente sono un segno allarmante, ma nell’interesse dell’Italia e dell’Europa spero che finalmente, presto, il governo chiarisca cosa ha in mente. Cosa che, per ora, mi pare difficile capire”, aggiunge Gozi.