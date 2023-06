Pnnr: Alfieri (Pd), ‘governo alimenta clima diffidenza Ue, ma serve massima collaborazione’**

Roma, 3 giu (Adnkronos) – “Il fatto di essersi concentrati sulla governance e sulla Corte dei Conti, anzichè sui progetti, sulle proposte, alimenta un clima di diffidenza mentre il Paese avrebbe bisogno della massima collaborazione”. Lo dice il responsabile Riforme e Pnnr del Pd Alessandro Alfieri a proposito delle critiche mosse dalla Commissione Ue al governo italiano sul Pnnr.

“Noi abbiamo il dovere di collaborare per il successo del più importante progetto di rilancio del nostro Paese -spiega il senatore del Pd all’Adnkronos-. E’ chiaro che se perdi tanto tempo sul tema della governance e non procedi in maniera lineare sui controlli dai l’idea di non volerlo attuare quel progetto, che sei preoccupato dal rischio di non portarlo avanti”.

Per Alfieri, “si sono persi mesi, quando si poteva iniziare formalmente un confronto, mai fatto, per un negoziato. Se vuoi rivedere il piano devi definire i progetti, confrontarti con il Parlamento, presentare quei progetti, come quello per il ‘RepowerEu’: si continua a dire che l’innalzamento dei prezzi delle materie prime mette in difficoltà famiglie e imprese, abbiamo uno strumento fondamentale per poter affrontare questa criticità e ancora non lo hai attivato. Abbiamo perso mesi e mesi”. L’esponente del Pd sottolinea: “Non abbiamo bisogno di incomprensioni con Bruxelles, abbiamo bisogno di un clima positivo. Ci sono tante partite aperte, non solo il Pnnr ma anche le modifiche al patto di stabilità, le riforme, sulle quali serve collaborazione. Non vanno alimentati equivoci e messaggi che danno l’idea che non ci stiamo muovendo”.