Aggiungi un posto a tavola o meglio aggiungi un posto nella Comunità Montana del Fortore. Il Comune di Pietrelcina in Consiglio comunale ha approvato la delibera per far parte della Comunità Montana del Fortore presieduta da Zaccaria Spina. Allo stato attuale ben 14 comuni sono a pieno titolo in tale organismo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia