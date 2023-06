“Qualche giorno fa è stata pubblicata l’indagine di Agenas. Ha stilato graduatoria ospedali in relazione alla loro efficienza gestionale in ambito nazionale. E’ una totale idiozia, priva di attendibilità scientifica. Fra le Regioni prese in considerazione vi sono le Regioni del nord, Lombardia e Veneto i cui ospedali sono stati quasi tutti trasformati in aziende territoriali. In Campania abbiamo aziende ospedaliere e aziende sanitarie territoriali. Agenas ha preso in considerazione solo gli ospedali, per cui l’indagine in Lombardia ha riguardato 2 ospedali su 29, nel Veneto 2 su 27. Il primo elemento falsificazione dati quello relativo alle aziende prese in considerazione”. La prima considerazione critica da parte del presidente della Regione, Vincenzo De Luca nella conferenza stampa social di fine settimana, rispetto al report Agenas sugli ospedali italiani.

