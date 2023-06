Montagna: scivola e si rompe un braccio, escursionista salvato in Val Brembana

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – Gli uomini della VI delegazione orobica del soccorso alpino hanno portato in salvo un escursionista 50enne rimasto ferito nel pomeriggio di oggi tra le montagne della Val Brembana.

I tecnici sono stati allertati dalla Soreu delle Alpi intorno alle 15; l’escursionista stava scendendo dalla Via Mercatorum, il sentiero che da Dossena porta a San Giovanni Bianco, quando è scivolato e ha riportato un trauma a un braccio, con una sospetta frattura. In quel momento era in corso un forte temporale.

Le squadre del Cnsas, intervenute con sette tecnici, hanno raggiunto l’uomo, lo hanno immobilizzato e trasportato con la barella portantina fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.