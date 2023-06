L’intervista – Fioretti: “Pd e FI insieme alle provinciali? Ipotesi lunare”

Una ripartenza anche politica. Non solo un semplice trasloco. Il Pd si appresta ad inaugurare (lunedì ore 18) la sua nuova sede provinciale, sita al viale Mellusi 93; interverranno il commissario regionale, senatore Antonio Misiani, nonché il segretario dem del Sannio Giovanni Cacciano e la presidente Rosa Razzano. Evento significativo pire politicamente, secondo Floriana Fioretti, componente della direzione nazionale. “L’inaugurazione della sede del PD di Benevento, fortemente voluta da tutti i militanti e dirigenti del PD, segna l’avvio di un nuovo corso per il nostro partito. Sarà presidio di democrazia, luogo di partecipazione, discussione, confronto e condivisione di idee per i democratici del nostro Sannio. Insieme, costruiremo le fondamenta per rilanciare l’azione politica e amministrativa del PD, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

