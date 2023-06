Incurante delle critiche ricevute, Fiorenza Ceniccola va dritta per la sua strada e non ritratta affatto, dopo lo strappo consumato nei giorni scorsi e che l’ha portata a costituire, all’interno del consesso civico locale, un gruppo di Forza Italia. A fronte di questa scelta, la Ceniccola ha provveduto immediatamente a presentare una proposta di delibera, la prima come gruppo di Forza Italia, in merito alla questione relativa alla crisi sanitaria dovuta alla volontà espressa dall’Asl di demedicalizzare le ambulanze del 118.

