Roma, 3 giu (Adnkronos) – “Queste assurdità sono insopportabili. Immaginare in ogni gesto un segno del fascismo che avanza svilisce in primo luogo la memoria di un’epocale tragedia. Per preservare il ricordo delle nefandezze del fascismo e l’ammonimento che ne discende, dobbiamo smetterla con le buffonate”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda sull’ultima polemica sul 2 giugno.