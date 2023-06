Ucraina: Mattarella, ‘Italia fermamente schierata per la sua libertà e indipendenza’**

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Ad oltre un anno di distanza, la Repubblica Italiana, insieme alla comunità internazionale, è ancora impegnata a contrastare l’aggressione condotta dalla Federazione Russa al popolo ucraino. L’Italia è fermamente schierata per la difesa della sua libertà, integrità territoriale e indipendenza, perché non vi sia un futuro nel quale la forza del diritto viene sostituita dal diritto del più forte. Una ordinata comunità internazionale non può che basarsi sul rispetto di questi principi”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al capo di stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone in occasione del 2 giugno.