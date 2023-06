Un segnale diretto e deciso su quello che sarà il futuro del Benevento e del suo nuovo progetto, costruito sulla sostenibilità e sulla valorizzazione dei talenti giallorossi. La retrocessione in Serie C ha imposto al club di via Santa Colomba una virata netta rispetto al passato, solo sfiorata nella stagione appena conclusa, rivolta ai costi e alle prospettive del quadro sannita. L’esigenza di ridisegnare completamente conti e spese con il crollo in terza serie diventa così un assist al bacio per quella che da tempo il presidente Oreste Vigorito ha presentato come l’unica strada possibile per garantire un futuro alla propria creatura: l’idea di un calcio sostenibile.

