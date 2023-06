Dopo l’ultimo scambio sul Palazzetto dello sport – scontro sull’inizio dei lavori che come da copione consolidato ha tirato in ballo la precedente amministrazione – dai banchi dell’opposizione di San Giorgio del Sannio è partita una nuova interrogazione. In questo caso i consiglieri di ‘Officine sangiorgesi’ Gianluca Melillo e Diego Mercurio hanno fatto da cassa di risonanza per un appello che riguarda via Ciriaco Bocchini.

