Riforme: Inannone (FdI), ‘chiusi lavori comitato Senato su Province, torna voto cittadini’

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Le Province torneranno all’elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale per dare piena applicazione al dettato costituzionale sulla sovranità popolare e ripristinarne l’efficacia dell’ente di governo in area vasta”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone commentando l’esito dei lavori del Comitato ristretto presso la commissione Affari costituzionali del Senato in cui sono state gettate le basi per il Ddl di FdI sulle province.

“La legge Delrio del 2014, sull’onda di un sentimento popolare di sfiducia, cavalcato da movimenti populisti, lungi dal semplificare e dal risparmiare risorse, ha piuttosto disarticolato il sistema della pubblica amministrazione sui territori e ha generato il depauperamento, in termini di funzioni e di capacità di incidere, di questi enti locali, strategici per le comunità, aggravando compiti di comuni e regioni”, spiega Iannone.

“Approvare la nuova legge è necessario per garantire più efficienza e democrazia. La storia ha dimostrato, come noi di Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto, che fu una riforma sbagliata, con l’esproprio del voto popolare e di fondamentali servizi al cittadino”, prosegue.

(Adnkronos) – “Siamo chiamati, con il governo Meloni, a riparare il danno generato da chi volle quella follia. Questa legislatura avrà la forza di essere una legislatura costituente capace di fare non una controriforma ma di realizzare una visione complessiva che è fatta di Presidenzialismo, Autonomia regionale ed organica riforma degli Enti locali. Così si modernizza la Nazione rendendola più unita e giusta”, conclude il senatore di FdI, già presidente della Provincia di Salerno.