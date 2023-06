Mourinho contro arbitro Taylor, Uefa apre procedimento

Roma, 2 giu. (Adnkronos/Dpa) – L’Uefa ha aperto un procedimento contro l’allenatore della Roma Jose Mourinho e la società giallorossa per le critiche all’arbitro della finale di Europa League di due giorni fa, vinta ai rigori dal Siviglia.

Lo ha comunicato la stessa Uefa, secondo cui il portoghese è accusato di “insulto/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara”, l’arbitro Anthony Taylor, mentre la As Roma per “condotta scorretta della squadra”.

Mourinho ha iniziato a criticare il direttore di gara nelle dichiarazioni post-partita: “L’arbitro sembrava spagnolo”, ha detto il tecnico portoghese. Poi, nella pancia dello stadio Puskas, lo Special One ha fronteggiato l’arbitro con parole aspre: