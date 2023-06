Meloni "Lavorare tutti insieme, nessuno da solo esce da crisi"

ROMA (ITALPRESS) – "Questa è la festa di una comunità e per comunità intendo la consapevolezza che quello che abbiamo qualcuno lo ha costruito con sacrificio, anche estremo. Niente è calato così per caso. Quindi noi abbiamo un dovere verso gli italiani. Quindi o ci mettiamo a lavorare tutti insieme capendo che siamo tutti parte della stessa comunità o nessuno da solo può uscire dalla crisi". Così la premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti nel corso della festa della Repubblica. "O noi capiamo che sia che ci siano difficoltà o le cose vadano bene, ne usciamo solo insieme e serve che ciascuno faccia la sua parte o non c'è nessuno che da solo può risolvere i problemi. Capire che noi siamo tutti legati è l'elemento culturale che serve per capire anche che dobbiamo anche remare tutti nella stessa direzione", ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-foto Palazzo Chigi-

02-Giu-23 12:24