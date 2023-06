Nino Lombardi a 360 gradi, ad ampio raggio. Il presidente della Provincia di Benevento affronta tematiche nazionali e locali.

Presidente, appena eletto lei ha proposto in Consiglio Provinciale una Delibera sul tema della proposta di legge Calderoli sull’Autonomia differenziata per le Regioni: perché?

“Le Province rappresentano gli interessi delle comunità amministrate. L’Autonomia assegna alle Regioni la competenza sui servizi essenziali come sanità e scuola e consente al Nord, già ricco di suo, di trattenere il 90% della tassazione statale complessiva. Essa crea sperequazioni devastanti nel Paese minando l’Unità nazionale. Le Regioni del Sud non potranno garantire i Livelli essenziali delle prestazioni non avendo le risorse adeguate. Il pericolo è stato denunciato in questi giorni da Unione Europea, Bankitalia, Ufficio Studi del Senato, Confindustria, intellettuali come Ernesto Galli della Loggia”

