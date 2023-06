Si è messo in guai seri il trentaduenne del capoluogo, Alessandro Giardiello accusato di tentata estorsione e lesioni e porto illegale di arma impropria. Il giovane avrebbe preteso del denaro da parte di un esercente del rione Libertà, per poi andare via di fronte al diniego. In un secondo momento sarebbe tornato allo stesso indirizzo, reiterando la richiesta di denaro, e ottenendo ancora una volta un diniego.

