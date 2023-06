L’estate del Benevento è divisa per fasi. Quella della ripartenza si è conclusa con la scelta di Marcello Carli come direttore tecnico e di Matteo Andreoletti come allenatore. Ora può cominciare la fase due, quella dello sfoltimento dell’organico, passaggio fondamentale per poter riuscire ad avere a fine agosto una squadra che sia competitiva, ma che al tempo stesso non abbia puntati troppi fari addosso.

