2 giugno: Richetti (Az), ‘Repubblica patrimonio comune, la vogliamo unita e solidale’

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “La Repubblica, con i valori e i significati che incarna, è indiscusso patrimonio di tutta la nostra comunità nazionale”. Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati, in occasione del 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

“Oggi, il settantasettesimo anniversario della sua proclamazione, ricorre mentre l’Emilia-Romagna soffre per le conseguenze provocate dal maltempo che tutto il Paese, con generosità, sta contribuendo a contrastare. Ecco, questa è la Repubblica che vogliamo: solidale, unita, capace di essere quella casa degli italiani, nella quale, ogni giorno, riscoprire le origini della nostra democrazia ed il messaggio di quante e quanti lottarono per costruirla”, aggiunge Richetti.