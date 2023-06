2 giugno: Boldrini (Pd), ‘un pensiero ai giovani del servizio civile’

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Il 2 giugno è la Festa della Repubblica democratica e antifascista, che è composta da cittadini e cittadine, istituzioni, corpi militari dello Stato e da chi dedica il proprio tempo al bene comune, come le tante associazioni e i giovani del servizio civile”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Laura Boldrini.

“È proprio a loro che oggi vorrei dedicare un pensiero. Ai ragazzi e alle ragazze che decidono di fare questa esperienza che contribuisce alla loro crescita umana, civica e professionale -prosegue Boldrini-. Devono sapere che quello che fanno a sostegno di persone fragili, dell’ambiente e della pace ha un valore per la collettività, e tante persone lo apprezzano perché suscita speranza nel futuro del nostro Paese. Grazie per il vostro contributo a una società più equa e sostenibile. Buona Festa della Repubblica Italiana”.