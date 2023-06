Paesaggi imbiancati come d’inverno, grandine di circa 1 cm e fiumi d’acqua, questo lo scenario in cui è apparsa ieri Buonalbergo. La cittadina del Fortore è stata colpita di una forte grandinata che ha sorpreso tutti i residenti, increduli di fronte a questo fiume imbiancato che scorreva per le strade.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia